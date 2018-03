The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1796079488 ING GROEP 18/30 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1796257092 CIBC 18/23 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1793271716 LB.HESS.-THR. 18/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1793273092 LB.HESS.-THR. OMH 18/28 BD02 BON EUR N

CA 1E91 XFRA BE0974313455 ECONOCOM GROUP D EQ00 EQU EUR N

CA 1QC XFRA CA0287911014 AMER. PACIFIC MINING CORP EQ00 EQU EUR N

CA QG1A XFRA CA72764B1004 PLATEAU ENERGY MET. EQ00 EQU EUR N

CA B9H XFRA CH0001503199 BELIMO HOLDING NA SF 1 EQ00 EQU EUR Y

CA 1ZW XFRA CH0256424794 ORIFLAME HLDG NAM. SF1,50 EQ00 EQU EUR Y

CA OCZA XFRA ES0116920333 GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 EQ00 EQU EUR N

CA 0U6 XFRA GB0002318888 CRANSWICK PLC LS-,10 EQ00 EQU EUR N

CA 1JD XFRA GB0007958233 SENIOR PLC LS-10 EQ00 EQU EUR N

CA 9JD2 XFRA GB00BYX91H57 JD SPORTS FASH. LS -,0025 EQ00 EQU EUR N

CA KRX XFRA IE0004927939 KINGSPAN GRP PLC EO-,13 EQ00 EQU EUR N

CA UN6A XFRA IE0033024807 UDG HEALTHCARE EO -,05 EQ00 EQU EUR N

CA 28F XFRA SE0000455057 FASTIG.AB BALDER B SK 1 EQ01 EQU EUR N

CA 0OP XFRA US68404V1008 OPTINOSE INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N