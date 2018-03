FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CY5 XFRA US12673A1088 CYS INVESTMENTS INC. 0.179 EUR

N14 XFRA CA64046G1063 NEO PERFORM.MAT. 0.059 EUR

TTY XFRA US8919061098 TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 0.106 EUR

TVTB XFRA TH0209010R15 THAI VEGET.OIL-NVDR- BA 1 0.022 EUR

ZSL XFRA US83413U1007 SOLAR CAPITAL LTD DL-,01 0.333 EUR

4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 0.870 EUR

XWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.138 EUR

LCR XFRA US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.610 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.154 EUR

XKR XFRA US48238T1097 KAR AUCTION SERVICES INC. 0.284 EUR

1HTA XFRA US4485791028 HYATT HOTELS CL. A DL-,01 0.122 EUR

GRL XFRA US3742971092 GETTY RLTY CORP. DL-,01 0.260 EUR

3FE XFRA US3174851002 FINANCIAL ENGINES DL-0001 0.065 EUR

5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.215 EUR

BUY XFRA US0865161014 BEST BUY CO. DL-,10 0.366 EUR

TKOE XFRA TRATOASO91H3 TUERK OTOMOBIL E TN 1 0.329 EUR

B7J XFRA FI0009015309 SRV YHTIOET OYJ 0.060 EUR

OFK XFRA FI0009014377 ORION CORP. B 1.450 EUR

C1C XFRA FI0009013429 CARGOTEC CORP. B 0.520 EUR

FAI XFRA FI0009003230 FINNAIR OYJ EO-,85 0.300 EUR

JYS1 XFRA DK0010307958 JYSKE BK A/S NAM. DK 10 0.785 EUR

SUVN XFRA CH0002497458 SGS S.A. NA SF 1 63.990 EUR

VTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.025 EUR

NWS XFRA BMG668971101 NWS HLDGS HD 1 0.033 EUR

DFA1 XFRA BMG2624N1535 DAIRY FARM INTL DL-,056 0.118 EUR

NMA XFRA AU000000NCM7 NEWCREST MNG LTD 0.061 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.087 EUR

9T1 XFRA CA8789501043 TECSYS INC. 0.031 EUR

7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.163 EUR

LDB XFRA DK0010287234 H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5 1.074 EUR

5NV XFRA MHY621591012 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001 0.016 EUR

BRX XFRA SG9999014823 BROADCOM LTD NPV 1.422 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.087 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.061 EUR

LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.057 EUR