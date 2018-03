TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Rote Vorzeichen dominieren am Dienstag die Kurstableaus an den Börsen in Ostasien und Australien. Angesichts der deutlichen Kursverluste in Europa und den USA am Vortag fallen die Abgaben aber sehr moderat aus, auch weil sich die Kurse im Verlauf etwas von ihren frühen Tagestiefs erholt haben. Vor allem Technologiewerte finden sich unter den Verlierern, nachdem an den US-Börsen der Rücksetzer von einer Art Ausverkauf im Technologiesektor ausgegangen ist. Hier wiederum ging der Funken von Facebook aus, die wegen eines Datenskandals unter Abgabedruck gerieten.

Der Nikkei-Index verliert 0,6 Prozent auf 21.361 Punkte, an den übrigen Plätzen fallen die Verluste sogar noch etwas geringer aus. Der Nikkei erhält dabei etwas Rückenwind vom auf seinem zuletzt erhöhten Niveau nachgebenden Yen. Der Dollar liegt mit 106,28 Yen höher als zur gleichen Vortageszeit. Der Dollar zieht aber auch zu anderen Währungen tendenziell. Beobachter sehen dies im Zusammenhang mit der allgemein am Mittwoch erwarteten Zinserhöhung in den USA.

Das Treffen der US-Notenbanker sorge wegen der damit verbundenen Unwägbarkeiten zusätzlich dafür, dass am Aktienmarkt keine Kauflaune aufkomme, heißt es. Eine Zinserhöhung gilt zwar als ausgemacht, was die Fed darüber hinaus beispielsweise in ihren Zinsprojektionen kommunizieren wird, ist aber weniger sicher. Weiter dämpfend auf die Kaufneigung wirken daneben die jüngsten handelsprotektionistischen Maßnahmen der USA.

Für Asien-Pazifik-Anlageexperte Jack Siu von der Credit Suisse eröffnen die jüngsten Abgaben bei Aktien Kaufgelegenheiten. Er rät seinen Kunden zu Käufen von Aktien in Europa, China und Korea und empfiehlt besonders Technologie- und Finanzwerte.

Tencent vor Geschäftszahlen widerstandsfähig

Unter den Einzelwerten standen auf Taiwan Largan Precision unter Druck, sie verloren 4,2 Prozent. Hintergrund ist ein tödlicher Unfall im Rahmen des Uber-Programms mit selbstfahrenden Autos, worauf Uber die Tests zunächst eingestellt hat. Largan stellt Kameraausrüstung wie Linsen her, die auch bei selbstfahrenden Autos eingesetzt werden.

In Hongkong geht es für das Indexschwergewicht Tencent lediglich um 0,3 Prozent nach unten im Vorfeld der Vorlage der 2017er Geschäftszahlen des Technologieunternehmens am Mittwoch. Sunny Optical schießen nach anfänglichen Einbußen inzwischen sogar um fast 6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte am Vortag nach Börsenschluss besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen vorgelegt.

Der Goldpreis verteidigt die Gewinne des Vortages weitgehend, die Feinunze kostet 1.315 Dollar. Auf der einen Seite profitiere das Edelmetall angesichts der Kursverluste an den Börsen von seinem Ruf als sicherer Hafen, auf der anderen Seite werde der Zulauf in das Gold aber auch wieder gebremst von der Erwartung steigender Zinsen, sagen Marktbeobachter. Dadurch verliere Gold relativ an Attraktivität.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.936,40 -0,39% -2,12% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.361,26 -0,56% -6,17% 07:00 Kospi (Seoul) 2.471,16 -0,16% +0,15% 07:00 Schanghai-Comp. 3.279,89 +0,02% -0,85% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.390,98 -0,39% +5,29% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.499,07 +0,02% +3,21% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.846,12 -0,10% +2,76% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:00 % YTD EUR/USD 1,2338 +0,0% 1,2336 1,2266 +2,7% EUR/JPY 131,15 +0,3% 130,81 129,91 -3,1% EUR/GBP 0,8796 -0,0% 0,8796 0,8810 -1,1% GBP/USD 1,4028 +0,0% 1,4025 1,3924 +3,8% USD/JPY 106,30 +0,2% 106,04 105,90 -5,6% USD/KRW 1069,85 -0,3% 1073,26 1070,91 +0,2% USD/CNY 6,3273 -0,1% 6,3322 6,3304 -2,8% USD/CNH 6,3226 +0,0% 6,3214 6,3291 -2,9% USD/HKD 7,8440 +0,0% 7,8428 7,8440 +0,4% AUD/USD 0,7703 -0,1% 0,7709 0,7696 -1,5% NZD/USD 0,7222 -0,2% 0,7239 0,7203 +1,7% Bitcoin BTC/USD 8.514,98 -0,1% 8.525,47 8.328,75 -31,24 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,29 62,06 +0,4% 0,23 +3,1% Brent/ICE 66,31 66,05 +0,4% 0,26 +0,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.315,48 1.317,23 -0,1% -1,76 +1,0% Silber (Spot) 16,31 16,33 -0,1% -0,02 -3,7% Platin (Spot) 952,65 953,25 -0,1% -0,60 +2,5% Kupfer-Future 3,07 3,07 -0,0% -0,00 -7,0% ===

