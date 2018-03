TOM TAILOR GROUP erzielt bestes Nachsteuerergebnis der Firmengeschichte - Operative Transformation schreitet planmäßig voran DGAP-News: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis TOM TAILOR GROUP erzielt bestes Nachsteuerergebnis der Firmengeschichte - Operative Transformation schreitet planmäßig voran 20.03.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Operative Transformation schreitet planmäßig voran TOM TAILOR GROUP erzielt bestes Nachsteuerergebnis der Firmengeschichte - Nachsteuerergebnis steigt auf 17,1 Mio. EUR (2016: -73,0 Mio. EUR) - EBITDA steigt auf 83,1 Mio. EUR (2016: 10,3 Mio. EUR); EBITDA-Marge wächst um 7,9 Prozentpunkte auf 9,0 Prozent - EBIT steigt auf 43,9 Mio. EUR (2016: -72,9 Mio. EUR) - Free Cashflow steigt um 185 Prozent auf 56,9 Mio. EUR (2016: 20,0 Mio. EUR) - Nettoverschuldung sinkt auf 113,3 Mio. EUR (2016: 194,7 Mio. EUR) - Konzern-Umsatz geht aufgrund der Konsolidierung des Produkt-, Länder- und Filialportfolios zugunsten der Profitabilität leicht auf 921,8 Mio. EUR zurück (2016: 968,5 Mio. EUR) - RESET-Programm steht vor dem Abschluss Hamburg, 20. März 2018. Die TOM TAILOR GROUP hat ihre Profitabilitätsziele für das Geschäftsjahr 2017 deutlich übertroffen. So konnte der Hamburger Modekonzern nicht nur das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 72,8 Mio. EUR auf ein Rekordhoch von 83,1 Mio. EUR steigern (2016: 10,3 Mio. EUR), sondern auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von -72,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 43,9 Mio. EUR verbessern. Die Zahlen untermauern damit die erfolgreichen Weichenstellungen des vergangenen Jahres, mit denen man den Fokus vor allem auf die Reduzierung von Komplexität bei der TOM TAILOR GROUP gesetzt hat. Die Trennung von margenschwachen Produktlinien, Filialen und Märkten, eine gesteigerte Effizienz in der Lieferkette und kleinere Kollektionen haben dafür gesorgt, dass die Profitabilität unter anderem auch durch geringere Einkaufskosten sowie ein besseres Abschriftenmanagement deutlich gesteigert werden konnte. Zwar verringerte sich der Konzernumsatz im Zuge der umfassenden Bereinigung des Länder-, Produkt- und Filialportfolios auf 921,8 Mio. EUR (2016: 968,5 Mio. EUR), jedoch bietet die positive Ertragslage nun weiteren Spielraum, um die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben. Hierzu werden auch die verringerte Nettoverschuldung, die auf 113,3 Mio. EUR gesenkt werden konnte (2016: 194,7 Mio. EUR) sowie der drastisch gestiegene Free Cashflow beitragen, der um 185 Prozent auf 56,9 Mio. EUR angewachsen ist. "Obwohl 2017 für die gesamte TOM TAILOR GROUP ein Transformationsjahr war, haben wir ein äußerst positives Ergebnis erreicht. Damit stehen wir bereits kurz vor dem Abschluss des Kosten- und Prozessoptimierungsprogramms RESET", erläutert Dr. Heiko Schäfer, CEO der TOM TAILOR Holding SE. "Durch dieses wirtschaftlich solide Fundament können wir nun den Blick wieder nach vorne richten und neue Wachstumsinitiativen einleiten." TOM TAILOR Segmente Retail und Wholesale steigern Profitabilität Exemplarisch für die gesteigerte Effizienz in der gesamten TOM TAILOR GROUP steht der Bereich Retail. So konnte im Filialgeschäft der Rohertrag auf 181,7 Mio. EUR (2016: 172,2 Mio. EUR) und das EBITDA auf 15,5 Mio. EUR (Vorjahr: 8,2 Mio. EUR) gesteigert werden, obwohl der Umsatz durch die Filialschließungen leicht auf 304,0 Mio. EUR zurückging (2016: 313,6 Mio. EUR). Diese EBITDA Steigerung ist vor allem auf die stark verbesserten Einkaufsbedingungen, effizientere Rabattierungen sowie Schließungen unprofitabler Stores zurückzuführen. Ähnlich verhielt es sich im Segment Wholesale. Auch hier sank der Umsatz um 0,5 Prozent auf 350,1 Mio. EUR (2016: 351,9 Mio. EUR), dem gegenüber stand jedoch eine Verdoppelung des EBITDA auf 52,0 Mio. EUR (2016: 24,7 Mio. EUR). Zudem ist der Rohertrag um 6,1 Mio. EUR auf 169,5 Mio. EUR gestiegen (2016: 163,4 Mio. EUR). BONITA erreicht positives EBITDA Auch bei BONITA hat das RESET-Programm bereits positive Effekte erzielt. Durch das breit angelegte Kostenreduzierungs- und Effizienzsteigerungsprogramm konnte bei BONITA die Rohertragsmarge deutlich auf 69,7 Prozent (Vorjahr: 63,4 Prozent) gesteigert werden, während der absolute Rohertrag aufgrund der Investitionen im Zuge der Umbaumaßnahmen von 186,5 Mio. EUR nur leicht um 2,9 Prozent (2016: 191,9 Mio. EUR) gesunken ist. Hierfür waren vor allem die weitreichenden Maßnahmen bei den Stores und den Warenbeständen verantwortlich. Das Filialnetz wurde im Zuge der Profitabilitätsoffensive um 135 bzw. 14,2 Prozent auf 815 Geschäfte reduziert und auch die Altwarenbestände konnten erfolgreich abgebaut werden. Lag der Vorratsbestand im Februar 2016 noch bei 71,0 Mio. EUR, so konnte dieser zum Dezember 2017 auf 39,0 Mio. EUR gesenkt werden. Durch die daraus resultierenden niedrigeren Betriebsaufwendungen konnte ein deutlich positives Jahresergebnis erreicht werden. Das EBITDA stieg von -22,6 Mio. EUR (2016) auf 15,6 Mio. EUR. Damit ist das Fundament für weitere Initiativen und Projekte für die nächsten Jahre für BONITA gelegt worden. Deshalb werden nun gezielt Wachstumsinitiativen gestartet, die ihre Wirkung ab der zweiten Jahreshälfte zeigen werden. Zukunftsinvestitionen greifen Die deutlichen Profitabilitätszuwächse sind auch auf die gezielten Zukunftsinvestitionen der TOM TAILOR GROUP zurückzuführen. Dabei ist im abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem die Digitalisierung der Geschäftsprozesse in Verbindung mit der konzernweiten Umstellung auf SAP und des neuen Produktentwicklungssystems PLM von Bedeutung. Durch die Umstellung ist eine deutlich effizientere Steuerung der Prozesskette umsetzbar, was sich bereits heute positiv auf alle relevanten Bereiche der TOM TAILOR GROUP auswirkt. Die Systeme ermöglichen, noch stärker auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und Promotionen oder Absatzplanungen zielgenauer vornehmen zu können. Der erste Schritt in Richtung einer passgenaueren Zielgruppenansprache wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr im Zuge der Markenpositionierung unternommen. Anhand von umfassenden Daten- und Marktanalysen wurde so die Marke TOM TAILOR neu ausgerichtet. Dabei wurde die Kommunikation vor allem moderner, provokanter und unverwechselbarer gestaltet. In Verbindung mit Initiativen wie viralem Marketing oder neuen Design-Kollaborationen mit bekannten Persönlichkeiten wie den Musikern der Hamburger Band Revolverheld konnte die Markenbegehrlichkeit deutlich gesteigert werden. Gute Basis für das Geschäftsjahr 2018 "Mit den tiefgreifenden Maßnahmen des RESET-Programms haben wir eine solide finanzielle Basis zur nachhaltigen Erhöhung der Profitabilität geschaffen", erklärt Thomas Dressendörfer, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding SE. "Dabei haben wir unsere Ziele teils schneller als geplant erreicht und können daher den aktuellen Kurs selbstbewusst fortsetzen." Im Geschäftsjahr 2018 strebt die TOM TAILOR GROUP an, die mit den RESET-Maßnahmen zu erwartenden leichten Umsatzrückgänge durch ein profitables Wachstum in den Kernmärkten und einzelnen Wachstumsmärkten wie Russland und Südosteuropa teils zu kompensieren. Damit wird ein moderater Anstieg der EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr prognostiziert, wobei ein Upgrade der digitalen Infrastruktur und Analytik-Fähigkeiten diese Entwicklung unterstützen sollen. KONZERN-KENNZAHLEN Q4 Q4 Veränd. in 2017 2016 Veränd. in in Mio. EUR 2017 2016 Prozent Prozent Umsatz 235,6 273,5 -13,8% 921,8 968,5 -4,8% TOM TAILOR Retail 90,4 102,3 -11,7% 304,0 313,6 -3,1% TOM TAILOR 79,4 89,0 -10,8% 350,1 351,9 -0,5% Wholesale BONITA 65,8 82,1 -19,9% 267,7 303,0 -11,6% Rohertrag 148,9 154,7 -3,7% 537,7 527,5 1,9% Rohertragsmarge in 63,2 56,6 6,6pp 58,3 54,5 3,8pp Prozent EBITDA 30,3 27,6 9,9% 83,1 10,3 >100% EBITDA-Marge in 12,9 10,1 2,8pp 9,0 1,1 7,9pp Prozent EBIT 17,8 4,1 >100% 43,9 -72,9 >100% EBIT-Marge in 7,5 1,5 6,0pp 4,8 -7,5 12,3pp Prozent Periodenergebnis 9,5 -6,3 >100% 17,1 -73,0 >100% Ergebnis je Aktie 0,37 -2,95 >100% (in EUR) Cashflow aus der 54,5 50,2 8,4% 83,4 50,3 65,7% operativen Geschäftstätigkeit 31.12.2017 31.12.2016 Veränderung in Prozent Bilanzsumme 646,3 695,7 -7,1% Eigenkapital 213,0 162,9 30,7% Eigenkapitalquote (in 32,9 23,4 - Prozent) Liquide Mittel 24,2 38,1 -36,6% Nettoverschuldung 113,3 194,7 -41,8% Mitarbeiter 6.071 6.789 -10,6% Über die TOM TAILOR GROUP Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab. Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen 452 TOM TAILOR Filialen sowie 188 Franchise-Geschäfte, 2.443 Shop-in-Shops und 7.130 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent. BONITA verfügt über 815 eigene Retail-Geschäfte sowie inzwischen auch über 54 Shop-in-Shop Flächen. Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden. 