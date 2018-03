Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die freien Barmittel dürften in diesem Jahr deutlich zurückgehen und negativ werden wegen Ausbaumaßnahmen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Flughafenbetreiber werde künftig verstärkt von seinen internationalen Drehkreuzen abhängen, weil die Gebühren auf dem Frankfurter Flughafen in diesem Jahr nicht steigen./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018

ISIN: DE0005773303