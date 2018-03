Mayr-Melnhof Karton AG: Konzernergebnis 2017 DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis Mayr-Melnhof Karton AG: Konzernergebnis 2017 20.03.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Umsatz und Ergebnis über Vorjahr - Hohe Kapazitätsauslastung - Ergebniszuwachs bei MM Karton - MM Packaging behauptet hohes Niveau - Dividendenerhöhung auf 3,10 EUR/Aktie vorgeschlagen Die Mayr-Melnhof Gruppe konnte das Jahr 2017 trotz eines verhaltenen Starts leicht über dem herausfordernden Ergebnisniveau des Vorjahres abschließen. Mit einem vor allem preisbedingt gestärkten zweiten Halbjahr gelang es, der aufgrund eines signifikanten Altpapierpreisanstieges schwächeren ersten Jahreshälfte erfolgreich gegenzusteuern. Beide Divisionen trugen durch insgesamt hohe Kapazitätsauslastung sowie konsequentes Preis- und Kostenmanagement zur Behauptung der Ergebnisqualität des Konzerns bei. Während MM Karton bei Ergebnis und Marge wieder aufholen konnte, entwickelte sich MM Packaging mit einer Operating Margin über zehn Prozent weiterhin auf hohem Niveau. Entsprechend der soliden Ergebnisentwicklung wird der 24. Ordentlichen Hauptversammlung am 25. April 2018 eine Dividende von 3,10 EUR je Aktie (2016: 3,00 EUR) für das Geschäftsjahr 2017 vorgeschlagen. (Konzernzahlen IFRS in Mio. Euro) 2017 2016 +/- Umsatzerlöse 2.336,8 2.272,7 + 2,8 % Betriebliches Ergebnis 215,0 213,7 + 0,6 % Operating Margin (in %) 9,2 % 9,4 % Ergebnis vor Steuern 205,5 209,2 - 1,8 % Steuern vom Einkommen und Ertrag (50,5) (55,8) Jahresüberschuss 155,0 153,4 + 1,0 % Gewinn je Aktie (in EUR) 7,73 7,67 Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns beliefen sich auf 2.336,8 Mio. EUR und lagen damit um 2,8 % bzw. 64,1 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (2016: 2.272,7 Mio. EUR). Der leichte Anstieg wird von beiden Divisionen getragen und ist vor allem preisbedingt. Mit 215,0 Mio. EUR wurde ein betriebliches Ergebnis leicht über dem Vorjahr (2016: 213,7 Mio. EUR) erzielt. Einem deutlichen Ergebniszuwachs in der Kartondivision stand ein leichter Rückgang in der Packagingdivision gegenüber. Die Operating Margin des Konzerns erreichte 9,2 % (2016: 9,4 %), der Return on Capital Employed lag bei 15,1 % (2016: 15,9 %). Dem fortwährend tiefen Zinsniveau entsprechend beliefen sich die Finanzerträge auf 2,0 Mio. EUR (2016: 3,1 Mio. EUR) und die Finanzaufwendungen auf -6,2 Mio. EUR (2016: -6,1 Mio. EUR). Infolge der Entkonsolidierung der tunesischen Packaging-Gesellschaften im zweiten Quartal kam es zu einem Einmalaufwand aus der kumulierten Währungsumrechnung in Höhe von 2,3 Mio. EUR, der im "Sonstigen Finanzergebnis - netto" ausgewiesen wird. Dieses belief sich somit auf -5,3 Mio. EUR (2016: -1,5 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Steuern lag mit 205,5 Mio. EUR knapp unter dem Vorjahreswert (2016: 209,2 Mio. EUR). Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betrugen 50,5 Mio. EUR (2016: 55,8 Mio. EUR), woraus ein effektiver Konzernsteuersatz von 24,6 % (2016: 26,7 %) resultiert. Der Jahresüberschuss erhöhte sich leicht auf 155,0 Mio. EUR (2016: 153,4 Mio. EUR). Die Umsatzrentabilität blieb mit 6,6 % (2016: 6,7 %) nahezu unverändert . ENTWICKLUNG IM 4. QUARTAL 2017 Der Konzern konnte im vierten Quartal an die solide Entwicklung in den Vorquartalen anschließen. Die Division MM Karton verzeichnete eine Kapazitätsauslastung von 99 %, nahe am Niveau des Vergleichszeitraumes im Vorjahr (4. Quartal 2016: 97 %). Die Operating Margin der Division belief sich auf 7,3 % (4. Quartal 2016: 5,6 %). MM Packaging erzielte eine Operating Margin von 10,5 % nach 11,7 % im vierten Quartal des Vorjahres. Die konsolidierten Umsatzerlöse lagen mit 587,7 Mio. EUR rund 5,2 % über der Vorjahresperiode (4. Quartal 2016: 558,9 Mio. EUR). Beide Divisionen trugen zu diesem Zuwachs bei. Das betriebliche Ergebnis des Konzerns erreichte 56,1 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 53,5 Mio. EUR), die Operating Margin 9,5 % (4. Quartal 2016: 9,6 %). Das Ergebnis vor Steuern blieb mit 53,6 Mio. EUR nahe am Wert des letzten Quartals 2016 (4. Quartal 2016: 53,3 Mio. EUR). Der Periodenüberschuss stieg auf 41,7 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 37,9 Mio. EUR). AUSBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2018 Die Rahmenbedingungen auf unseren europäischen Hauptmärkten zeigen seit Beginn des Jahres eine Fortsetzung des positiven Momentums aus dem Vorjahr. Die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung bleibt jedoch schwer abschätzbar. Entsprechend verzeichnen beide Divisionen aktuell weiterhin eine solide Nachfrage und gute Auslastung. Aufgrund ausreichender Angebotskapazitäten sowohl in der Kartonproduktion als auch -verarbeitung bleibt die Wettbewerbssituation durch hohe Intensität geprägt. Dennoch gilt es nachfragebedingte Kostensteigerungen bei Inputfaktoren und Logistik weiterzugeben. MM plant in 2018 weiter zu wachsen sowohl mit dem Markt als auch durch Verdrängung. Die Ergebnisqualität des Konzerns soll dabei in beiden Divisionen auf hohem Niveau behauptet werden, zum einen durch Forcierung von Produkten mit höherer Wertschöpfung und Optimierung des regionalen Absatzmix, zum anderen über Produktivitätssteigerungen und weitere Reduktion von Fixkosten. Der Konzern ist dafür gut aufgestellt. Die Investitionstätigkeit bleibt im langjährigen Ausmaß auf Kostensenkungsinitiativen und Wachstumsmöglichkeiten gerichtet. Eine Ergebnisprognose für 2018 ist trotz der aktuell guten Ordersituation aufgrund der kurzfristigen Visibilität in unserem Geschäft noch nicht möglich. Mit dem in 2017 erneut erreichten Rekordergebnis bleiben aber sowohl Anspruch als auch Anspannung für 2018 hoch. Hohe Aufmerksamkeit legen wir weiterhin auf die Fortsetzung unseres Wachstums über Akquisitionen mit Fokus auf das Kerngeschäft und die Schaffung nachhaltigen Mehrwertes bei überschaubarem Risiko. Die Presseaussendung sowie eine Video Präsentation des Vorstandes sind im Internet unter www.mayr-melnhof.com verfügbar. Der Geschäftsbericht 2017 ist ab 4. April 2018 verfügbar. Nächster Termin: 17. Mai 2018 Ergebnisse zum 1. Quartal 2018 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mag. Stephan Sweerts-Sporck Investor Relations Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 A-1040 Wien Tel.: +43 1 50136 - 91180 Fax: +43 1 50136 - 191195 E-Mail: investor.relations@mm-karton.com Website: http://www.mayr-melnhof.com 20.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 