Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler nach dem knapp zehnprozentigen Einstieg von Geely von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Das Kursziel wurde zugleich von 85 auf 73 Euro gesenkt. Der Schritt des chinesischen Autoherstellers verkompliziere den strukturellen Wandel, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein positives Anlageurteil sei darin begründet gewesen, dass Daimler die Konzernaufspaltung in eine Auto- und Lastwagensparte vorantreibe. Doch nun dürfte sich Daimler verteidigen wollen und das bedeute, dass der Konzern groß bleiben dürfte./ck/la Datum der Analyse: 20.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0002 2018-03-20/08:03

ISIN: DE0007100000