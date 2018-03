Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien nach einer Investorenveranstaltung in den USA von 17,30 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussagen des Managements dort zu Akquisitionen hätten bei ihm einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngsten Zukäufe belegten den Preisanstieg von Wohnimmobilien in Ostdeutschland. Die Immobiliengesellschaft wolle bei den Kaufpreisen vorsichtig agieren./bek/la

Datum der Analyse: 20.03.2018

