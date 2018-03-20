BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 9 (9,30) EUR - 'EQUAL WEIGHT' CITIGROUP SENKT AXA AUF 'NEUTRAL' (BUY) JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 186 (193) EUR - 'HOLD' MACQUARIE HEBT SIEMENS GAMESA AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 14,12 (11) EUR ALPHAVALUE HEBT LUFTHANSA AUF 'ADD' (REDUCE) - ZIEL 30,30 (27,90) EURBERNSTEIN SENKT DAIMLER AUF 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 73 (85) EURBERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DT TELEKOM AUF 14,80 (16,25) EUR - 'MARKET-PERFORM'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 60 (58) EUR - 'MARKET-PERFORM' CFRA HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 195 (190) EUR - 'HOLD' DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT HEBT DAX AUF 'ÜBERGEWICHTEN' (NEUTRAL)DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 60 (47,50) EUR - 'HOLD'...Den vollständigen Artikel lesen ...