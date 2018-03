va-Q-tec AG: va-Q-tec veröffentlicht vorläufige Zahlen 2017 DGAP-News: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis va-Q-tec AG: va-Q-tec veröffentlicht vorläufige Zahlen 2017 20.03.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. va-Q-tec veröffentlicht vorläufige Zahlen 2017 - Umsatz 2017: 46,9 Mio. EUR gegenüber 35,5 Mio. EUR in 2016 (+ 32%) - EBITDA 2017: 7,2 Mio. EUR gegenüber 7,0 Mio. EUR in 2016 - va-Q-tec sieht sich auch für 2018 weiter auf Wachstums- und Internationalisierungskurs Würzburg, 20. März 2018. Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668), ein technologisch führender Anbieter hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und Kühlkettenlogistik, veröffentlicht heute die vorläufigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung 2017. Die Würzburger erzielten demnach erneut starkes Umsatzwachstum. Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen (IFRS) steigerte der va-Q-tec Konzern seinen Umsatz von 35,5 Mio. EUR in 2016 um 32% auf 46,9 Mio. EUR in 2017. Mit diesem Zuwachs wurde das obere Ende der angepassten Erwartungen für 2017 mit einem Wachstum zwischen 28% und 32% erreicht (ursprünglich: 35% - 40%). Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte va-Q-tec die angepasste Prognose erreichen. Das EBITDA wuchs im abgelaufenen Geschäftsjahr um 3% von 7,0 Mio. EUR (bereinigt) auf 7,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 13% nach 16% (bereinigt) im vorherigen Geschäftsjahr 2016. Die starke Zunahme des Produktgeschäfts sowie weitere operative Sondereffekte führten dabei insgesamt zu einer positiven, jedoch schwächeren Ergebnisentwicklung als zu Jahresbeginn 2017 prognostiziert. Dr. Joachim Kuhn, Gründer und Vorstandsvorsitzender (CEO) der va-Q-tec AG, kommentiert: "Auch 2017 sind wir wieder sehr dynamisch gewachsen. Zudem haben wir unsere Containerflotte planmäßig ausgebaut, zusätzliche Logistik-Hubs eröffnet und neue Kunden gewonnen. Dies gemeinsam mit unserer einzigartigen Technologie sind ausgezeichnete Voraussetzungen, um unsere Wachstumsstory auch 2018 und darüber hinaus fortsetzen zu können. Das Jahr hat sich zwar etwas anders entwickelt als ursprünglich erwartet. Wir sind mit der positiven Geschäftsentwicklung 2017 insgesamt zufrieden." Das Umsatzwachstum 2017 ist insbesondere auf ein sehr starkes Produktgeschäft und ein starkes Dienstleistungsgeschäft zurückzuführen. Ersteres profitierte von der gestiegenen Nachfrage nach Hochleistungsdämmung für Kühlgeräte und Warmwasserspeicher. Damit stieg der Umsatz im Vertrieb von Vakuumisolationspaneelen (VIPs) um 59% von 11,3 Mio. EUR im Vorjahr auf 18,0 Mio. EUR. Im starken Dienstleistungsgeschäft, das die Vermietung von Thermocontainern und Thermoboxen umfasst, zahlten sich die positive Entwicklung der Containervermietungen der UK-Tochtergesellschaft und das weiterhin erfolgreiche Boxenvermietgeschäft aus. Der Umsatz in diesem Segment stieg im Geschäftsjahr 2017 auf 17,4 Mio. EUR und lag damit um 32% über dem Vorjahr mit 13,2 Mio. EUR. Die Umsätze mit Systemen (Verkauf von thermischen Verpackungen) stiegen um 4% auf 10,8 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 10,4 Mio. EUR). Damit konnte das sehr starke Vorjahr 2016 mit seinen großen Projektgeschäften durch Regelaufträge übertroffen werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 rechnet die va-Q-tec AG weiterhin mit einem starken und profitablen Wachstum. Wichtige Grundsteine konnte va-Q-tec hierfür bereits 2017 legen. Beispielsweise erreichte die Flotte temperaturkontrollierter Luftfrachtcontainer zum Jahresende eine Größe von knapp 1.500 und wuchs damit um ca. 50%. Zusätzlich wurde in Maschinen- und Anlagenkapazitäten und eine neue Produktions- und Logistikzentrale investiert, wovon va-Q-tec deutliche Effizienzvorteile erwartet. Zum Jahresstart 2018 erreichte va-Q-tec mit der Eröffnung eines Produktionsstandortes in den USA einen wichtigen Meilenstein zur weiteren Internationalisierung. Das neue Fulfillment Center in Langhorne, Pennsylvania, ist zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie und bietet eine ideale Infrastruktur in der Nähe der renommierten Biotechnologie-, Healthcare- und Pharmazentren der USA. Den guten Auftakt ins laufende Geschäftsjahr unterstreicht zudem der erfolgreiche Projektstart mit temperaturkontrollierten Luftfrachttransporten für einen führenden Anbieter aus der Halbleiterindustrie, der große Strahlkraft auf die gesamte Industrie ausübt. Die für das Geschäftsjahr 2017 genannten Zahlen sind vorläufig und vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer. Die endgültigen Finanz- und Ertragskennzahlen zum Geschäftsjahr 2017 wie auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 werden am 12. April 2018 veröffentlicht und auf der Internetseite ir.va-q-tec.com verfügbar gemacht. +++ENDE+++ IR Kontakt va-Q-tec AG Felix Rau Telefon: +49 931 35942 - 2973 Email: Felix.Rau@va-Q-tec.com cometis AG Claudius Krause Telefon: +49 611 - 20 585 5-28 Email: krause@cometis.de Über va-Q-tec va-Q-tec ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com 20.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 