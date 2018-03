TAIPEI (IT-Times) - Apple rechnet wohl in diesem Jahr mit dem Verkauf von bis zu 270 Millionen iPhones. Zumindest will der Mac-Hersteller in diesem Jahr zwischen 250 bis 270 Millionen Displays für die iPhone-Produktion anschaffen. Dies berichtet zumindest der Branchendienst DigiTimes mit Verweis auf...

