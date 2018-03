Europas Landwirte wollen Einschnitte bei Agrarsubventionen nach dem Brexit verhindern. Was helfen könnte: Ihr ihr oberster Vertreter ist Schwabe - und kennt Haushaltskommissar Günther Oettinger schon lange.

Joachim Rukwied packt auf seinem Hof selbst mit an, bei Regen, bei Schnee und wenn es sein muss, auch wenn er direkt vom Flieger kommt. Schlechtes Wetter ist für ihn kein Grund, seine Abnehmer warten zu lassen. Er schnappt sich die Gummistiefel und lädt Kohlköpfe auf einen Lkw, damit die Ware rechtzeitig beim Sauerkrauthersteller Hengstenberg eintrifft.

Der Zweimeter-Mann geht nicht nur auf seinem Hof in Eberstadt bei Heilbronn entschlossen ans Werk. Im September mit rund 90 Prozent der Stimmen zu Europas oberstem Bauernfunktionär gewählt, kämpft er in Brüssel dafür, dass EU-Gelder weiter so üppig in die Landwirtschaft fließen. "Die EU ist sehr gut beraten, die Agrarpolitik nicht zum Steinbruch des Brexits zu machen", sagt der Schwabe, der für die CDU im Gemeinderat und Kreistag saß.

Bisher gab die EU reichlich Mittel für die Landwirtschaft aus - ein Relikt aus der Nachkriegszeit. 39 Prozent des EU-Haushalts gehen an eine Branche, die 1,5 Prozent der Wertschöpfung in der EU ausmacht, weil sich die Gründer der EU um die Nahrungsmittelsicherheit sorgten. Politiker wollten damals auch Einkommen auf dem Land sichern, weil andere Jobs in vielen Gegenden fehlten. Ein halbes Jahrhundert später gelten diese Argumente nicht mehr. Die Landwirte stellen sich nun gerne als Umweltschützer und Landschaftspfleger dar, die es zu unterstützen gelte. Doch auch dieses Argument trägt nicht wirklich "Die Ergebnisse der Gemeinsamen Agrarpolitik sind eher bescheiden", sagt der grüne Europa-Abgeordnete und Bio-Landwirt Martin Häusling. "Die Biodiversität geht zurück."

