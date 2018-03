20.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: N26 (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) N26 sammelt $160 Millionen in einer Series C Finanzierungsrunde ein. Die Finanzierung wird von AllianzX, der digitalen Investment-Einheit der Allianz Gruppe, und Tencent Holdings Ltd., einem führenden Anbieter von Internet Services in China, angeführt. Die Transaktion ist die bislang größte Eigenkapital-Finanzierung (ausgenommen Börsengänge) im Fintech-Sektor in Deutschland und eine der größten in Europa. Sie wird sowohl die globale Wachstumsstrategie von N26 als auch die...

