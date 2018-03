LEONI ist Spezialist für Kabelbäume. Diese Technik istin der künftigen E-Mobility neben der drahtlosen Kommunikation die wichtigste Festnetzverbindung in jedemAuto. In Nürnberg wird geschätzt: Um alle Varianten der Elektronik zu nutzen, wird der Umfang der Elektrik um 20 bis 22 % zu erweitern sein. Insbesondere aus Gründen der Sicherheit, um Funkunterbrechungen aller Art zu überbrücken oder zu ersetzen. Das Wissen um diese Technik ist komplett vorhanden. Ohne LEONI wird kaum ein deutscher Pkw optimal funktionieren. Die Zwischenfälle der Vergangenheit (Datendiebstahl etc.) sind erledigt und LEONI arbeitet demnächst unter neuer Leitung. Das ist ebenfalls ein sicheres Zeichen für den Wandel. 1,77 Mrd. € Marktwert sind für einen Umsatz von 4,4 Mrd. € sehr preiswert. Entscheidend ist, wie die Wertschöpfung in diesem Umsatz mit neuer Technologie nachhaltig verändert werden kann. Der nächste Kaufkurs liegt bei rd. 46 €.



