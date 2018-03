Die K+S-Aktie schraubte sich am 12. März auf ein neues 6-Monats-Hoch bei 24,00 Euro, damit summiert sich der Kursgewinn seit Jahresstart auf 14%. Wie jetzt bekannt wurde, haben die Vorstände des Kali- und Salzproduzenten in der vergangenen Woche Aktien des eigenen Unternehmens gekauft. Vorstandsvorsitzender Burkhard Lohr erwarb für 141 120 Euro Aktien, wie aus einer am Montag...

