Die Aktie des Wettanbieters bet-at-home konnte in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Performance abliefern! Seit 2013 ging es jedes Jahr um mehr als 30% nach oben - in der Spitze betrug der Kursgewinn satte 70% (2014). In diesem Jahr sieht die Performance bislang ganz anders aus: Gestern markierte das Papier ein neues 12-Monats-Tief bei 75,80 Euro. Damit hat sich die Aktie...

