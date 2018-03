LAS VEGAS (IT-Times) - Der US-Computerhersteller IBM hat zu Wochenbeginn den weltweit kleinsten Computer vorgestellt, der nicht einmal so groß ist wie ein Salzkorn. Der Computer mit einer Größe von 1mm x 1mm soll in der Fertigung weniger als zehn US-Cents kosten, so der Branchendienst TheVerge. Der Computer...

Den vollständigen Artikel lesen ...