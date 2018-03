Die Aktien von TOM TAILOR sind am Dienstag dank starker Jahreszahlen im vorbörslichen Handel kräftig nach oben gesprungen. Nach der Bekanntgabe des laut dem Modekonzern "besten Nachsteuerergebnisses in der Firmengeschichte", legten sie auf Tradegate im Vergleich zum Börsenschluss am Vortag um etwas mehr als 9 Prozent auf 9,80 Euro zu.

