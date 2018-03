Bülach (ots) - Die Vetropack-Gruppe wuchs auf breiter Front. Die

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen erreichten CHF 631,5 Mio.,

5,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Absatz stieg um 4,0 Prozent auf

rekordhohe 5,07 Mia. Stück Glasverpackungen. Die Gruppe steigerte das

konsolidierte EBIT gegenüber dem Vorjahr um 30,0 Prozent auf CHF 64,1

Mio., was zu einer Verbesserung der EBIT-Marge auf 10,1 Prozent

(2016: 8,2 Prozent) führte.



Finanzielle Eckwerte 2017:



- Nettoerlöse: CHF 631,5 Mio. (2016: CHF 601,7 Mio.)

- EBIT: CHF 64,1 Mio. (2016: CHF 49,3 Mio.)

- EBIT-Marge: 10,1 Prozent (2016: 8,2 Prozent)

- Konzerngewinn: CHF 57,0 Mio. (2016: CHF 42,6 Mio.)

- Nettoliquidität: CHF 68,3 Mio. (2016: CHF 16,9 Mio.)

- Cash-Flow: CHF 126,3 Mio. (2016: CHF 105,1 Mio.)

- Cash-Flow-Marge: 20,0 Prozent (2016: 17,5 Prozent)

- Eigenkapitalanteil: 73,8 Prozent (2016: 72,0 Prozent)



In einem positiven Marktumfeld steigerte die Vetropack-Gruppe im

Geschäftsjahr 2017 ihre Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen um

5,0 Prozent auf CHF 631,5 Mio. (2016: CHF 601,7 Mio.). In

Lokalwährung lag die Zunahme bei 3,4 Prozent. Der Absatz stieg im

gleichen Zeitraum um 4,0 Prozent auf 5,07 Mia. Stück Glasverpackungen

(2016: 4,87 Mia. Stück). Damit überschritt die Vetropack-Gruppe

erstmals die Marke von 5 Mia. Stück und erzielte einen neuen

Absatzrekord. Alle Vetropack-Gesellschaften trugen zur Umsatz- und

Absatzsteigerung bei. Das Verhältnis zwischen Inland- und

Exportstückverkäufen blieb mit 56,6 Prozent Inlandverkäufen (2016:

56,5 Prozent) und einem Exportanteil von 43,4 Prozent (2016: 43,5

Prozent) nahezu unverändert.



Markante Steigerung der operativen Ertragskraft und des

Konzerngewinns



Die Vetropack-Gruppe verbesserte das konsolidierte EBIT gegenüber

dem Vorjahr um 30,0 Prozent auf CHF 64,1 Mio. (2016: CHF 49,3 Mio.).

Entsprechend lag die EBIT-Marge mit 10,1 Prozent der Nettoerlöse

deutlich über dem Vorjahreswert von 8,2 Prozent. Diese erfreuliche

Entwicklung spiegelt das positive Marktumfeld, die gesteigerte

Produktionskapazität und stabile Produktionskosten im Berichtsjahr

wider. Aufgrund der hohen operativen Wertschöpfung sowie Kursgewinnen

auf Euro-Guthaben erhöhte sich der Konzerngewinn um hohe 33,8 Prozent

auf CHF 57,0 Mio. (2016: CHF 42,6 Mio.). Die Gewinnmarge nahm auf 9,0

Prozent zu (2016: 7,1 Prozent).



Erhöhte Liquidität



Der Cash-Flow stieg um 20,2 Prozent auf CHF 126,3 Mio. (2016: CHF

105,1 Mio.), was einer Cash-Flow-Marge von 20,0 Prozent (2016: 17,5

Prozent) entspricht.



Im Berichtsjahr lagen die Investitionen der Vetropack-Gruppe bei

CHF 67,3 Mio. (2016: CHF 95,8 Mio.). Schwerpunktprojekte waren die

turnusmässige Reparatur einer Wanne und der Einbau einer modernen

Glasblasmaschine im ukrainischen Werk. Auch im schweizerischen,

tschechischen sowie im kroatischen Werk wurden neue Glasblasmaschinen

installiert und so die Wannenauslastung erhöht wie auch die

Produktionsflexibilität verbessert. In Italien investierte die

Vetropack-Gruppe massgeblich in den Unterhalt der Infrastruktur sowie

in eine neue, mit leistungsfähigen Inspektionsmaschinen ausgestattete

Sortierstrecke einer Produktionslinie. Alle Investitionen konnten

vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die flüssigen

Mittel nahmen um CHF 43,9 Mio. (2016: CHF 28,0 Mio.) zu. Die

Nettoliquidität der Gruppe stieg dementsprechend auf CHF 68,3 Mio.

(2016: CHF 16,9 Mio.) an.



Mit 73,8 Prozent Eigenkapitalanteil (2016: 72,0 Prozent) verfügt

die Vetropack-Gruppe weiterhin über eine sehr gesunde Bilanz.

Vetropack beschäftigte Ende des Berichtsjahrs 3257 Mitarbeitende (31.

Dezember 2016: 3243 Mitarbeitende).



Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018



Verwaltungsrat und Geschäftsleitung gehen aus heutiger Sicht davon

aus, dass sich die für die Verpackungsindustrie positiven

Marktbedingungen im laufenden Jahr 2018 fortsetzen. Konsum und

Nachfrage scheinen sich auf einem leicht höheren Niveau zu

stabilisieren. In diesem Marktumfeld dürfte die Vetropack-Gruppe alle

Kapazitäten voll auslasten und die Nettoerlöse leicht steigern

können. Aufgrund höherer Aufwendungen in Zusammenhang mit zwei

Wannenprojekten wird ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau

erwartet. Da die hohen Kursgewinne des Vorjahrs kaum wiederholbar

sein werden, dürfte der Konzerngewinn hingegen unter jenem von 2017

zu liegen kommen. Wie in den vergangenen Jahren kann die Entwicklung

der Währungssituation jedoch einen bedeutenden Einfluss auf die

Ergebnisse der Gruppe haben.



Zur Vetropack-Gruppe gehören Tochtergesellschaften in der Schweiz,

in Österreich, Tschechien, in der Slowakei, in Kroatien, in der

Ukraine und in Italien.



Vetropack Holding AG



Der Verwaltungsrat stellt der Generalversammlung den Antrag, eine

Dividende von brutto CHF 45,00 (2016: CHF 38,50) pro Inhaberaktie und

von brutto CHF 9,00 (2016: CHF 7,70) pro Namenaktie auszuschütten.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung Claude R. Cornaz,

von 2000 bis 2017 CEO und Delegierter des Verwaltungsrats der

Vetropack-Gruppe, zur Wahl als Präsident des Verwaltungsrats vor. Er

soll auf Hans R. Rüegg folgen, der dieses Amt seit 2005 inne hat. Die

Generalversammlung der Vetropack Holding AG findet am Freitag, 20.

April 2018, 11.15 Uhr in Bülach statt.



Der Geschäftsbericht 2017 der Vetropack-Gruppe ist auf dem

Internet aufgeschaltet: http://ots.ch/ev9S0D



