Als einer der größten Telekommunikationsanbieter weltweit ist die Deutsche Telekom AG auf den wichtigsten Märkten in Europa, Asien und Amerika präsent. Den Kunden bietet die Deutsche Telekom neben dem Stammgeschäft Festnetz und Mobilfunk auch weitere Dienstleistungen wie beispielweise IT-Services an. Die T-Aktie ist am 09. Februar 2018 auf ein neues 3-Jahres-Tief gefallen...

Den vollständigen Artikel lesen ...