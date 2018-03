Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Leipzig (pta015/20.03.2018/09:03) - Leipzig, Antwerpen, Kopenhagen, München, Nieuwegein, London, Paris, Wien, 19.03.2018 - Die Softline Gruppe, eine international tätige IT-Beratungsgruppe mit Fokus auf Software Asset Management (SAM), IT-Sicherheit, Virtualisierung und Infrastruktur Management, hat eine Partnerschaft mit IT Asset Management Solutions Ltd (ITAMS), einem Experten für IT & Software Asset Management, geschlossen.



"In den vergangenen anderthalb Jahren haben wir die internationale Präsenz der Softline Gruppe stetig ausgebaut. Unsere SAM-Multi-Tool-Strategie und die damit verbundene Erweiterung unseres Partnernetzwerkes versetzen uns in die Lage, unsere Kunden dabei zu unterstützen, die richtigen Technologien für ihre Bedürfnisse auszuwählen und einzusetzen.



Die Partnerschaft mit ITAMS eröffnet uns weitere Möglichkeiten, unsere Präsenz in Großbritannien zu stärken, eine regionale Nähe zu unseren bestehenden Kunden herzustellen und den gesamten britischen Markt zu adressieren. In ITAMS haben wir einen kompetenten, fachkundigen und vor allem kundenorientierten Partner gefunden. Unsere Partnerschaft ermöglicht uns den gemeinsamen Zugang zu einem großen Pool von Ressourcen, die wir benötigen, um unser Wachstum mit internationalen Kunden in ganz Europa fortzusetzen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem ITAMS-Team", sagt Dennis Montanje, Geschäftsführer von Softline Solutions Northern Europe.



"Wir freuen uns, in der Softline Gruppe ein internationales Team gefunden zu haben, das über fundierte SAM-Expertise verfügt und dessen SAM-Ansatz, Methoden sowie Unternehmenskultur unseren eigenen entsprechen. Zudem ergänzen wir uns in unserer geografischen Abdeckung und unserem gemeinsamen Verständnis für den sich verändernden SAM- und ITAM-Tool-Markt.



Die Kombination der Fähigkeiten des besten europäischen und des führenden britischen Anbieters von SAM-Managed-Services, laut ITAM Review und des jüngsten sehr guten Rankings unserer beiden SAM-Service-Unternehmen in der Gartner Liste, verschafft uns eindeutig eine führende Position auf dem nordeuropäischen Markt. Diese Partnerschaft ist ein sehr spannender Schritt, der dadurch abgerundet wird, dass beide Unternehmen so ausgerichtet sind, dass sie unabhängig von der Lieferkette für Volumenlizenzen sind", sagt Paul Sheehan, Gründer von ITAMS.



=-Ende der Mitteilung--



Über die Softline AG: Softline AG fungiert als Mutterunternehmen der Gruppe und ist für die Koordination der internationalen Gesellschaften in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Großbritannien verantwortlich. Seit der Neuausrichtung im Jahr 2010 fokussiert sich die Aktiengesellschaft auf den Ausbau des IT-Consulting- und Service-Geschäfts der Softline Gruppe, schwerpunktmäßig in den Bereichen Software Asset Management (SAM), IT-Sicherheit, Virtualisierung und Infrastruktur Management, mit dem Ziel, Compliance, Kontrolle und Kosteneinsparungen für ihre Kunden zu generieren. Zum Konzern gehören die deutschen Tochterunternehmen Softline Solutions GmbH, welche mit einem Büro in Österreich vertreten ist, sowie die Softline Services GmbH und XPERTLINK GmbH. Innerhalb Europas ist der Konzern über die Tochtergesellschaften Softline Solutions B.V. in den Niederlanden und in Dänemark vertreten sowie in Belgien mit der Softline Solutions N.V.; darüber hinaus in Frankreich durch die Softline Solutions France und in Großbritannien durch die Softline Solutions UK.



Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.softline-group.com.



Über die IT Asset Management Solutions: Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung. ITAMS ist einer der erfahrensten herstellerunabhängigen IT- & Software Asset- und Lizenzmanagement-Consulting- und Managed Service Provider in Großbritannien mit umfassender internationaler Projekterfahrung. Das Unternehmen berät objektiv und unterstützt in allen Phasen des Service-Lifecycles, in den Bereichen SAM- und ITAM-Beratung, Service Design, Training, Prozess- und Richtlinienexpertise, Projektplanung und Managed Services. ITAMS unterstützt Organisationen bei der Optimierung ihrer Softwarelizenzierung, SAM und ITAM für Kosten- und Risikoreduzierungszwecke und ist sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor weltweit tätig.



ITAMS liefert effektive Lizenzpositionen, Risiko Assessments und Auditbegleitungen, vollständige Neuaushandlung von Lizenzverträgen in Risiko-Ertrags-Beziehungen und verfügt über besondere Erfahrung mit IT-Asset- und Lizenzmanagementtools sowie Datenqualitätsoptimierung.



Weitere Informationen finden Sie hier: http://itamsolutions.com.



Für weitere Informationen und Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Softline Northern Europe: Stephanie Jansen-Fromberg Director of Brand Development & Marketing E-Mail: Stephanie.fromberg@softline-group.com Phone: +31 (0)6 8316 8892



ITAMS: Katie Miller E-Mail: kmiller@itamsolutions.com Phone: +44 370 4050508



Softline Group: Vanessa Zeh, Marketing & Communications Manager E-Mail: presse@softline-group.com Phone: +49 341 24051-162



Softline France: Widney Passé, Marketing & PR Manager France E-Mail: widney.passe@softline.fr Phone: +33 (0)1 30 70 61 61



(Ende)



Aussender: Softline AG Adresse: Gutenbergplatz 1, 04103 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Schaletzky Tel.: +49 341 24051-0 E-Mail: Martin.Schaletzky@softline-group.com Website: www.softline-group.com



ISIN(s): DE000A2DAN10 (Aktie) Börsen: m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1521532980942



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 20, 2018 04:03 ET (08:03 GMT)