Der Schweizer Glasverpackungshersteller Vetropack Holding S.A. (ISIN: CH0006227612) will die Dividende um knapp 17 Prozent auf 45 Franken (ca. 38,40 Euro) je Inhaberaktie anheben. Im Vorjahr wurden 38,50 Franken ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 1538,90 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 2,49 Prozent. Die Generalversammlung von Vetropack findet am 20. Mai 2018 in Bülach statt. Die Vetropack-Gruppe ...

