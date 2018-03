FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2018 NICHT EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WURDE EX GEZEIGT:

THE FOLLOWING SHARES WILL NOT BE TRADED EX-DIVIDEND/INTEREST ON 20.03.2018. FOR TECHNICAL REASONS EX IS INDICATED:



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BSS XFRA DE000A2BPP88 BETA SYST.SOFTW. INH.O.N.