Die Commerzbank hat das Kursziel für Grand City Properties nach einer Akquisition von 21,00 auf 21,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit der Entscheidung der Immobiliengesellschaft, auch außerhalb Deutschlands aktiv zu werden, verschlechtere sich das Investment in die Aktie, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Zukauf von Studios in London dürfte für die gegenwärtigen Aktionäre eine negative Überraschung sein. Das höhere Kursziel sei einem gestiegenen Nettovermögenswert nach dem Zukauf geschuldet./bek/la

Datum der Analyse: 20.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN LU0775917882

AXC0085 2018-03-20/09:50