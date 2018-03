Shopify ermöglicht "Shopping on Instagram" für Unternehmen auf acht weiteren Märkten

Shopify Inc. (NYSE: SHOP) (TSX: SHOP), die führende Multi-Channel-Handelsplattform, gibt heute eine erweiterte Einbindung in Instagram bekannt. Die "Shopping on Instagram"-Funktion, mit der Unternehmen Produkte in Instagram-Posts markieren können, ist jetzt für Händler auf acht weiteren Märkten verfügbar: Großbritannien, Australien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Brasilien. Diese strategische Erweiterung eröffnet den Shopify-Händlern die Möglichkeit, Instagram-Nutzern auf der ganzen Welt ihre Produkte zu verkaufen.

Instagram, eine unterhaltsame, beliebte Foto-Sharing-App für mobile Geräte, ist für Hunderttausende von Händlern in Kategorien wie Mode, Schmuck, Beauty, Möbel und Wohnkultur, die Shopify nutzen, hervorragend geeignet, ihren Kundenstamm auf sinnvolle Weise zu erweitern. Anknüpfend an die Erfolge des bereits erfolgten Rollouts für Shopifys Händler in den USA können Käufer mit der erweiterten Integration nun weltweit diese einzigartige Handelsfunktion auf Instagram nutzen.

Shopify verfolgt das Ziel, seinen Händlern zu helfen, mehr Kunden auf der ganzen Welt zu erreichen und investiert dazu weiterhin in den Social Commerce, damit Marken und kleine Unternehmen ihre Produkte Kunden an jedem Ort verkaufen können. Mit seinen täglich 500 Millionen aktiven Nutzern ist die Integration von Instagram eine logische Erweiterung neben den anderen Vertriebskanälen von Shopify wie Facebook, BuzzFeed, Pinterest und eBay und wird Marken dabei helfen, Verbraucher im mobilen Nutzungsbereich auf der ganzen Welt zu erreichen.

"Käufer auf der ganzen Welt verlangen zunehmend nach einzigartigen Erlebnissen, die den Weg zum Kauf verkürzen, und der Handel wird diese sich wandelnden Ansprüche künftig erfüllen und übertreffen müssen. Wir kooperieren und experimentieren weiterhin mit führenden sozialen Plattformen, um unsere Händler dabei zu unterstützen, ihre Kunden überall zu erreichen", sagte Satish Kanwar, Vice President, Product, Shopify. "Die erweiterte Zusammenarbeit mit Instagram zeigt, dass wir unsere Händler dabei unterstützen wollen, ihr Geschäft auszubauen und mehr Kunden weltweit zu erreichen."

"Unserer Erfahrung nach kommen Menschen zu Instagram, um sich inspirieren zu lassen und neue Produkte von Unternehmen zu entdecken, die sie mögen. Sie sollen sich auf einfache Weise informieren, Produkte in Betracht ziehen und letztendlich kaufen können. Durch die Einbindung in Shopify bieten wir noch mehr Unternehmen die Möglichkeit, Menschen in diesem Moment der Inspiration zu erreichen und gleichzeitig ihren potenziellen Kunden das Einkaufen direkt von Instagram aus zu erleichtern", sagte Susan Rose, Director of Product Marketing, Instagram.

Die Einbindung von Shopifys Vertriebskanal in Instagram ermöglicht Händlern den direkten Verkauf an Verbraucher, indem sie ihre Produkte kennzeichnen. So können die Käufer Produkte bereits in der App selbst entdecken und kaufen, sodass der Weg zum Kauf verkürzt wird.

"Shopping on Instagram" ist jetzt für Händler in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Brasilien möglich. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.shopify.com/blogs/blog/shopping-on-instagram

Über Shopify

Shopify ist die führende cloudbasierte Multi-Channel-Handelsplattform. Händler können mit der Software ihre Shops für vielfältige Vertriebskanäle wie Web, den mobilen Nutzungsbereich, Social Media, Marktplätze, den stationären Handel und Pop-up-Stores gestalten, einrichten und verwalten. Die Plattform bietet Händlern zudem ein leistungsfähiges Backoffice und einen einheitlichen Überblick über ihr Geschäft. Die Shopify-Plattform ist auf Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt, sodass Unternehmen jeder Größe die Technologie auf Enterprise-Niveau zur Verfügung steht. Shopify mit Hauptsitz in Ottawa (Kanada) unterstützt derzeit über 600.000 Unternehmen in rund 175 Ländern und genießt das Vertrauen von Marken wie Red Bull, Nestle, Rebecca Minkoff, Kylie Cosmetics und vielen anderen.

