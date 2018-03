PUMA SE: PUMA gibt mittelfristigen Finanzausblick und zukünftige Dividendenpolitik bekannt DGAP-Ad-hoc: PUMA SE / Schlagwort(e): Prognose/Dividende PUMA SE: PUMA gibt mittelfristigen Finanzausblick und zukünftige Dividendenpolitik bekannt 20.03.2018 / 09:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung PUMA SE (ISIN: DE00069696303 WKN: 696960) PUMA WAY 1, D-91074 Herzogenaurach PUMA gibt mittelfristigen Finanzausblick und zukünftige Dividendenpolitik bekannt Herzogenaurach, 20. März 2018 - Im Rahmen ihres heutigen Capital Market Day gibt die PUMA SE den folgenden mittelfristigen (2018-2022) Finanzausblick bekannt: Das Unternehmen erwartet, dass der währungsbereinigte Konzernumsatz jährlich bis 2022 um durchschnittlich circa 10% ansteigen wird. Weiterhin erwartet PUMA, dass die EBIT-Marge bis spätestens 2022 eine Höhe von circa 10% des Konzernumsatzes erreichen wird. Darüber hinaus wird PUMA der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe einer Quote zwischen 25% und 35% des Konzernergebnisses vorschlagen, beginnend mit der Dividendenausschüttung in 2019 für das Geschäftsjahr 2018. 20.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PUMA SE PUMA Way 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: +49 9132 81 0 Fax: +49 9132 81 2246 E-Mail: investor-relations@puma.com Internet: www.puma.com ISIN: DE0006969603 WKN: 696960 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 665939 20.03.2018 CET/CEST

