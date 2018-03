Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Krones auf "Halten" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die Auftragslage sei solide, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Anlagenbauer verfüge nach wie vor über eine Nettoliquidität, die jedoch stark rückläufig sei. Trotz eines zunehmenden Bedarfs an Getränkeanlagen bleibe das Marktumfeld schwierig./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018

AFA0013 2018-03-20/10:08

ISIN: DE0006335003