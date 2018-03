Bad Marienberg - Santhera Pharmaceuticals (ISIN CH0027148649/ WKN A0LCUK) veröffentlicht den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Nettoumsatz aus Verkäufen von Raxone (Idebenon) stieg gegenüber Vorjahr um 21% auf CHF 22,9 Millionen. Das operative Ergebnis von CHF -50,5 Millionen widerspiegelt vorwiegend Investitionen in mehrere laufende klinische Entwicklungsprogramme und Vorbereitungen für Zulassungsanträge sowie für kommerzielle Aktivitäten in Europa und den USA. Das Nettoergebnis belief sich auf CHF -51,5 Millionen (2016: CHF -35,4 Millionen) und entspricht damit der Guidance des Unternehmens.

