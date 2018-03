Das Analysehaus Alphavalue hat Telefonica Deutschland nach Zahlen zum vierten Quartal von "Buy" auf "Add" abgestuft und ein Kursziel von 4,21 Euro genannt. Er habe die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) des Telekomanbieters für die kommenden Jahre etwas gesenkt, schrieb Analyst Jean-Michel Salvador in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit steigenden Zinsen seien die Bewertungen in der gesamten Branche zuletzt gesunken./bek/la

Datum der Analyse: 20.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1J5RX9

AXC0097 2018-03-20/10:17