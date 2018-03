Geldwäsche, Verschleierung, Korruption: Die Vorwürfe gegen Lettlands Banken sind schwerwiegend. Nun setzt bei den Balten ein Umdenken ein.

Die Bankenbranche in Lettland wird von Geldwäschevorwürfen erschüttert. Im Zentrum steht das drittgrößte Institut des Landes. Die ABLV hat Kunden lange mit einem protzigen Goldbarren in der Lobby der Zentrale zu beeindrucken versucht. Jetzt steht die Bank vor der Abwicklung. Die USA hatten ihr vorgeworfen, in Geldwäsche von Kunden aus dem Nachbarland Russland und der Ukraine verwickelt zu sein.

Kritiker sehen die Probleme nur als Spitze des Eisbergs. Undurchsichtige Geschäfte gepaart mit einer offenbar laschen staatlichen Kontrolle haben Lettland den zweifelhaften Ruf eingebracht, ein Einfallstor in der EU für Schwarzgeld aus dem Ausland zu sein.

Ein Blick auf die staatliche Statistik erhärtet den Verdacht gegen die frühere Sowjetrepublik, die 1991 unabhängig wurde und 2004 der Europäischen Union beitrat. Nur rund ein Prozent der als verdächtig eingeschätzten Transaktionen lösten Ermittlungen der Behörden aus. Zum Vergleich: In der EU ging die Polizei rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...