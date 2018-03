Die schwarz-blaue Koalition in Wien will den ORF auf die rechte Linie bringen. Senderchef Alexander Wrabetz steht mit dem Rücken zur Wand.

Abgekämpft erscheint Alexander Wrabetz zum Termin mit der Auslandspresse im Pfarrwirt, Wiens ältestem Gasthof. Das ist kein Wunder, denn der ORF-Chef ist pausenlos unterwegs.

Der 57-jährige Manager steht mit dem Rücken zur Wand. Seit dem Regierungswechsel Ende des vergangenen Jahres prügelt die rechtspopulistische Regierungspartei FPÖ unter Duldung des konservativen Partners ÖVP auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich ein.

Der Regierung in Wien geht es um zweierlei: Sie will den ORF mit seinem Informations- und Kulturprogramm inhaltlich auf die rechte Linie bringen. Und sie will die Führung des Senders so umgestalten, dass sie jederzeit ein Durchgriffsrecht hat.

Der ORF-Chef ist dabei im Weg. Schließlich gehört der promovierte Jurist der sozialdemokratischen SPÖ an. Noch schlimmer aus Sicht der FPÖ: Erst im vergangenen Jahr wurde seine Amtszeit mit knapper Mehrheit um weitere vier Jahre verlängert. Und ganz besonders schlimm: Wrabetz hat sein Haus mittlerweile auf wirtschaftlich solide Beine gestellt. Der ORF hat das vergangene Jahr mit Erlösen von 994 Millionen Euro, davon 624 Millionen Euro aus Rundfunkgebühren, operativ positiv abgeschlossen.

In der schwarz-blauen Koalition kursieren unterdessen immer neue Varianten, wie Wrabetz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...