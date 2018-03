FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Tiefbautochter Flatiron hat gemeinsam mit Partnern einen Milliardenauftrag in den USA erhalten. Zusammen mit der Aecon Group, Dragados Canada und EBC werde für BC Hydro an dessen Wasserkraftprojekt am Peace River im Nordosten von British Columbia gearbeitet, teilte Flatiron mit. Das Auftragsvolumen belaufe sich auf 1,6 Milliarden kanadische Dollar, umgerechnet rund 1 Milliarde Euro.

March 20, 2018 05:27 ET (09:27 GMT)

