Liebe Trader,

Noch bis Ende Januar schienen die Börsen in den USA praktisch nur eine Richtung zu kennen, und die war nach oben gerichtet. Der Dow Jones Index schaffte es hierbei bis auf ein Verlaufshoch von 26.616 Punkten zuzulegen und untermauerte ein reges Kaufinteresse der Investoren. Doch diese Rally endete abrupt und unverhofft schnell, in einer ersten Reaktion der Marktteilnehmer wurde wenig später eine vielsagende Kurslücke gerissen und führte das Barometer kurz darauf auf ein Verlaufstief von 23.371 Punkten abwärts. Zwar konnte von diesem Niveau aus eine sehr volatile aber lediglich technische Gegenbewegung auf 25.797 Punkte gestartet werden, unglücklicherweise hat sich diese bis zuletzt in einem klaren aufwärts gerichteten Keil abgespielt und wurde im gestrigen Handel mit einem erneuten Kursrückschlag regelkonform zur Unterseite aufgelöst. Dieses Szenario könnte für die kommenden Handelswochen daher weiteres Korrekturpotenzial bedeuten und sogar auf frische Jahrestiefs abwärts führen.

Short-Chance:

Insbesondere fällt bei den US-Indizes auf, dass besonders die großen Schwergewichte unter Abgabedruck stehen und entsprechend die US-Indizes mit sich runter ziehen. Für den Dow Jones Index bedeutet das Verlassen des Keils nun potenzielle Abgaben zunächst auf die aktuellen Verlaufstiefs aus diesem Monat bei 24.228 Punkten. Im weiteren Verlauf sollten dann schließlich die Februartiefs von 23.371 Punkten sowie der gleitende Durchschnitt EMA 200 in diesem Bereich angesteuert werden. Risikofreudige Anleger können über entsprechende Short-Positionen hierauf setzen, sollten ihren Stop aber knapp oberhalb von 25.000 Punkten halten. Hoffnungen für einen mehrwöchigen Aufschwung kann hingegen nur ein nachhaltiger Ausbruch über das Niveau von 25.500 Punkten liefern. In diesem Fall könnte kurzfristig ein Kaufsignal in Richtung 26.331 Zähler entstehen, im Zuge dessen, könnte sogar noch das Rekordhoch von 26.616 Punkten getestet werden.

Widerstände: 24.682 / 24.837 / 24.970 / 25.000 / 25.109 / 25.257 Punkte

Unterstützungen: 24.500 / 24.228 / 24.000 / 23.858 / 23.508 / 23.371 Punkte

Wochenchart:



Tageschart:



Dow Jones-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 24.610 Punkte; 10:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Index können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.