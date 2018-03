Es sah so aus, als ob NVIDIA (WKN:918422) Advanced Micro Devices (WKN:863186) dank einer überlegenen Produktreihe nur noch Staub schlucken lassen würde. Aber die neuesten Marktanteilszahlen von Jon Peddie Research deuten darauf hin, dass AMD nicht so leicht kleinzukriegen ist.



Die beiden Grafikspezialisten haben sich einen erbitterten Kampf um den GPU-Marktanteil geliefert, und AMD hatte gegen Anfang 2017 sogar die Oberhand. Die Vega-Grafikkarten erwiesen sich jedoch als enttäuschend. Sie verbrauchten mehr Energie, lieferten nicht genügend Leistung und waren nicht konkurrenzfähig genug. Dennoch konnte AMD im Weihnachtsquartal gegenüber seinem größeren Konkurrenten zulegen. Mal sehen, was passiert ist und warum.

Was ist passiert?

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...