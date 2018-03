FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobilzulieferer Leoni lässt seine Aktionäre mit einer höheren Dividende an der guten operativen Entwicklung 2017 teilhaben und kündigt für die kommenden Jahre weitere operative Zuwächse an. Dabei will das im MDAX notierte Unternehmen auch profitabler werden. Der Automobilzuliefer zahlt eine Dividende von 1,40 Euro je Aktie, nach 0,50 Euro davor.

Im Vorjahr hatte das Unternehmen die Ausschüttung nach einem Gewinneinbruch deutlich reduziert. Analysten hatten für das abgelaufene Jahr im Schnitt mit einer Dividende von 1,41 Euro je Anteil gerechnet.

Nach deutlichen Zuwächsen 2017 rechnet Leoni auch dieses Jahr mit guten Geschäften. Der Umsatz soll auf mindestens 5 Milliarden nach 4,9 Milliarden Euro zulegen. Das EBIT sieht das Unternehmen bei 215 Millionen bis 235 Millionen Euro. 2017 verdiente Leoni operativ 225 Millionen, bereinigt um Sondereffekte war das EBIT noch um 29 Prozent auf 207 Millionen Euro gestiegen. Die EBIT-Marge erreichte 4,6 (1,8) Prozent.

Bis 2020 will Leoni die Rendite dann auf mindestens 5 Prozent steigern. Der Umsatz soll bis dahin im Schnitt um 5 Prozent jährlich steigen.

Die Anfang Februar vorgelegten Eckzahlen für 2017 bestätigte das Unternehmen. Demnach stieg der Umsatz um über 11 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro und das operative Ergebnis rasant auf 225 (79) Millionen Euro.

