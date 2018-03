FRANKFURT (Dow Jones)--Der Nutzfahrzeug- und Motorenhersteller MAN ist nach einem von solidem Wachstum gekennzeichneten Jahr 2017 vorsichtig optimistisch für das neue Geschäftsjahr. Die VW-Tochter rechnet mit leichtem Umsatzwachstum für 2018, wie sie bei Vorlage der Bilanz mitteilte. Dazu sollen alle Konzernbereiche beitragen. MAN plant mit einem leichten Absatzwachstum bei Lkw und Bussen. Bei Turbomaschinen und Schiffsmotoren rechnet MAN mit stabilen Auftragseingängen. Das operative Ergebnis im Konzern wird anders als im Vorjahr aber nicht steigen, sondern stabil erwartet.

2017 hatte MAN von konjunkturbedingt starker Nachfrage nach Lastwagen, Transportern und Bussen profitiert. Vor allem in Brasilien verbesserte sich der Markt stark. Hier wurde MAN bei schweren Lkw Marktführer. Auch der russische Markt legte zu. Bei einem 6 Prozent höherem Umsatz von 14,3 Milliarden Euro im Konzern steigerte MAN das operative Ergebnis um 362 Millionen auf 566 Millionen Euro. Dazu trug das Sparprogramm Pace2017 wesentlich bei. Insgesamt verbesserte sich die operative Rendite von 1,5 auf 3,9 Prozent. In diesem Jahr wird MAN nicht ganz so profitabel sein.

"Bei der Profitabilität sind wir 2017 nochmal einen guten Schritt vorangekommen", erklärte Vorstandschef Joachim Drees. 2018 werde die MAN-Gruppe weitere Maßnahmen zur Verbesserung von Prozessen und Kostenstrukturen ergreifen. Zugleich investiert der Konzern in die Zukunft. In die Standorte von MAN Truck & Bus steckt der Konzern über fünf Jahre bis 2020 rund 2,4 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2018 06:05 ET (10:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.