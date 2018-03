London - Investec Asset Management hat eine Zweigniederlassung in Frankfurt gegründet, so Investec Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach Luxemburg, Mailand, Stockholm und Zürich stellt das Frankfurter Büro die jüngste kontinentaleuropäische Niederlassung des internationalen Asset Managers mit südafrikanischen Wurzeln dar. Bereits seit 2015 wird der deutsche Markt von einem Team vor Ort, bestehend aus Aymeric François und Maik Fechner betreut, das insgesamt schon seit über einem Jahrzehnt mit dem deutschen Markt betraut ist. In den letzten drei Jahren wuchs das von Investec AM weltweit verwaltete Fondsvermögen um rund 40 Prozent auf inzwischen 114 Mrd. EUR an.

