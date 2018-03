In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es den DAX und den Nasdaq und die Aktien von Facebook, Tesla, Siemens Healthineers, Siemens, JinkoSolar und Cobalt 27. Der DAX dümpelt weiter nahe seiner Jahrestiefststände. Nachdem der deutsche Leitindex die Erholung an den US-Märkten "ignoriert" hat, wird es nun interessant zu beobachten sein, wie er auf den scharfen Rücksetzer bei US-Technologieaktien reagiert. Der Nasdaq-Index hat zum Wochenauftakt fast zwei Prozent eingebüßt. Auslöser war Daten-Fiasko bei Facebook, die Aktie stürzte daraufhin um fast sieben Prozent ab.Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um neue Negativ-Schlagzeilen für Tesla, den gleichzeitig ge- und missglückten Börsengang von Siemens Healhineers, die kräftige Erholung bei JinkoSolar und eine höchst interessante Kaufgelegenheit bei Cobalt 27.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.