Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703) baut mit Cisco Spark und WebEx das Multi-Cloud-Portfolio weiter aus. Als erster Systemintegrator ermöglicht Bechtle seinen Kunden den direkten Bezug des Collaboration-Services von Cisco über einen vollautomatisierten Cloud Marketplace. Cisco Spark ist auf die Zusammenarbeit von Teams ausgerichtet und bietet ein breites Spektrum an Anwendungen für Live-Meetings, Messaging, Anruf-, Whiteboard- und Freigabefunktionen sowie den einfachen Austausch von Dokumenten und Dateien. Das App- und cloudbasierte Tool richtet sich vor allem an Teams, die von unterschiedlichen Standorten aus an gemeinsamen Projekten arbeiten. Auf der Bechtle Cloud-Plattform stehen Kunden die Varianten Spark M1 Plus und Spark M3 Premium inklusive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...