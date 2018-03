Die überraschende Nachricht über die Neuordnung der beiden großen Energieversorger E.ON (ISIN: DE000ENAG999) und RWE und die gleichzeitige Aufteilung der RWE-Tochter innogy unter den beiden Konzernen kam am vorvergangenen Wochenende heraus und sorgte für zwei Tage mit deutlichen Kursgewinnen bei der E.ON-Aktie. Wobei der rein nominale Anstieg zwar beträchtlich war, die Art und Weise des Anstiegs aber nicht recht gefallen konnte.

Der Montag nach dieser Meldung, der 12. März, endete in einem langbeinigen Doji. Zwar im Plus, ja, aber die Aktie schloss auf dem Eröffnungsniveau, das heißt, dass es bereits da nicht wenige gab, die diesen Kurssprung als Gelegenheit ansahen, Gewinne mitzunehmen. Und so ging es weiter. Am Dienstag sprang E.ON ...

