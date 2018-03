Die US-Bank Citigroup hat Linde z.U.e. mit "Neutral" und einem Kursziel von 175 Euro wieder aufgenommen. Die für die Fusion mit Praxair eingereichten Linde-Aktien handelten mit einem Abschlag von 8 Prozent zum rechnerischen Tauschwert, schrieb Analyst Thomas Wrigglesworth in aus einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Lage rund um die regulatorischen Vorgaben sei unübersichtlich wegen der starken Überlappungen und der Konzentration in der Branche der Gasehersteller. Es passe daher ins Bild, dass die Hürden für diesen Deal aus Sicht der Europäischen Union hoch lägen./bek/la

Datum der Analyse: 20.03.2018

