Es läuft gut für Leoni: Der Autozulieferer konnte seinen Gewinn 2017 fast verdreifachen - auch die Dividende steigt.

Der Nürnberger Autozulieferer Leoni will die Dividende nach einem Gewinnsprung fast verdreifachen. Für das abgelaufene Jahr sollten 1,40 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, teilte der Kabel-Spezialist am Dienstag in Frankfurt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...