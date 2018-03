Wer als Hersteller darüber nachdenkt, den Health-Zustand von Produkten wie z.?B. einer Umwälzpumpe, für die Heißwasserzirkulation, über das IoT konstant überwachen zu können, damit man vorausschauende Wartungen anbieten kann, der fand bisher schwer passende Lösungen. Es gibt zwar Angebote für kostspielige Großanlagen, die über SCADA-Systeme (siehe dazu Glossar) überwacht werden, aber für Mietshäuser und Eigenheime war es bisher schwer einen Marktanteil zu gewinnen. Doch warum ist das so?

Kostengünstige Lösung für Fernwartung

Angeschlossen ist eine Umwälzpumpe eigentlich nur an das Stromnetz und natürlich an die Warmwasserleitung. Ansonsten handelt es sich um ein Stand-alone-Gerät. Wie bringt man aber ein solches Gerät effizient ans Datennetz? Ein Feldbus der Gebäudeautomatisierung liegt in der Regel nicht an. Ein Kabel bis in den Keller will auch niemand legen.

Also bleibt nur die Lösung einer kabellosen Anbindung. Was wird dann aber aus dem Keller heraus gefunkt? Da gibt es nicht viel. Will man einen WLAN-Knoten einrichten, der sich mit dem WLAN des Wohnungseigentümers anbindet? Reicht das Netz überhaupt bis in den Keller? Oder soll man der Pumpe gar eine SIM-Karte spendieren und hoffen, dass es hier GSM-Empfang gibt? Beide Wege sind komplex, energieaufwendig und auch kostenintensiv.

Die Konsequenz: Eine einfache Pumpe mit solchen Funktionen gibt es bis heute nicht, genauso wie es keine Brandschutzklappen, Heizkostenverteiler, Feuerlöscher, Briefkästen oder Fenster und Türen mit unmittelbarer IoT-Anbindung gibt. Dabei könnte man damit so viele Services entwickeln und Abläufe optimieren, wenn man nur den Zustand der jeweiligen Anlagenteile (Devices) konstant beobachten könnte.

Und genau das wird zukünftig für solche Devices möglich, denn hierfür wird derzeit ein eigenes Netz ausgebaut, das auf der Low Power Wide Area Funktechnologie (LPWAN) basiert und global verfügbar sein wird.

Das neue Netz heißt Sigfox (Bild?2), es soll bis Ende 2018 nahezu vollständige Netzabdeckung in Deutschland erreichen und wurde für Milliarden - oftmals noch rein »analoge« Devices - entwickelt, um sie in die Cloud zu bringen. Hierzu bedarf es in Deutschland rund 2500 Basisstationen für den vollständigen Netzausbau.

Da die Investition pro IoT-Anbindung (auch Knoten genannt) extrem gering ist, international keine Roaming-Gebühren erhoben werden, die Verbindungsentgelte mit dem Kauf der Logik erworben werden und der Energieverbrauch extrem niedrig ist, positioniert sich Sigfox unterhalb der konventionellen Mobilfunktechnologien. Zudem unterscheidet sich das Netz auch von allen weiteren lokalen Funktechnologien, da man für diese immer noch eigene Access-Points oder Gateways bereitstellen müsste.

Der Kostenaufwand für Sigfox ist sogar so gering, dass er Einmalverbindungen ins Internet ermöglicht, da die Logik hierfür deutlich weniger als einen Euro kostet. Eine solche Preisstellung eröffnet Massenapplikationen bis hin zur smarten Plombe für Energieverbrauchszähler oder Feuerlöscher, die sich bei unerlaubter Öffnung beim Betreiber meldet.

Die Technik

Sigfox nutzt den weltweit freigegebenen Ultra Schmalband Funkfrequenzbereich in Deutschland, der bei 868,13?MHz bis 869,525?MHz liegt. Dieser kostet keine Verbindungskosten und jedermann kann ihn nutzen. Die Reichweite einer einzelnen Basisstation, die bis zu 1?Mio. Sensoren verwalten kann, beträgt 3?…?5?km in Ballungszentren und 30?…?50?km in ländlichen Gebieten. Über See sind sogar Reichweiten bis zu 1000?km möglich. Für eine sichere Datenübermittlung ist die Kommunikation durch Anti-Relay, Nachrichtenscrambling und Sequenzierung nach höchsten Sicherheitsstandards ...

