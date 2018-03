Nach dem Ausverkauf der Technologieaktien am Vortag rechnen Teilnehmer mit weiteren Rückschlägen in dem Sektor und im Gefolge auch Verlusten auf breiterer Front. Zum Start zeichnet an der Wall Street sich insgesamt eine knapp behauptete Tendenz ab.

Vor allem die Facebook-Aktie war am Montag abverkauft worden, nachdem ein umfangreicher Datenmissbrauch bekannt wurde. Zusätzlich belastend für den Technologiesektor dürften enttäuschende Geschäftszahlen von Oracle wirken. Und ganz generell dürften viele Investoren vorsichtig agieren, weil am Mittwoch die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung mitteilen wird. Zwar gilt eine Anhebung des Leitzinssatzes als sicher, doch herrscht keine Klarheit über die Zahl der Zinserhöhungen in diesem Jahr.

Facebook verlieren vorbörslich weitere 0,8 Prozent, nachdem sie am Montag um knapp 7 Prozent abgestürzt waren. Nach Informationen des Wall Street Journal plant der Sicherheitschef des Unternehmens Alex Stamos seinen Rückzug, nachdem die Datenanalysefirma Cambridge Analytica offenbar Millionen von Facebook-Profilen ohne die Genehmigung der Nutzer angezapft hat.

Oracle verlieren vorbörslich 8,5 Prozent. Der Softwareriese hat einen enttäuschenden Umsatzausblick auf das Cloud-Geschäft geliefert. Oracle habe damit das dritte Mal in Folge mit dem Ausblick enttäuscht, heißt es. Während Oracle einen Umsatzanstieg im laufenden vierten Quartal von 19 bis 23 Prozent in Aussicht stellte, erwarteten Analysten bislang 23 Prozent.

