Die Ernst Russ Gruppe hat ihr Aktienpaket an der Marenave Schiffahrts AG veräußert DGAP-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Verkauf Die Ernst Russ Gruppe hat ihr Aktienpaket an der Marenave Schiffahrts AG veräußert 20.03.2018 / 12:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Hamburg, 20. März 2018: Die Ernst Russ Gruppe hat ihr Aktienpaket an der Marenave Schiffahrts AG veräußert. Der Fokus des Engagements der Ernst Russ Gruppe lag auf der Wiederherstellung der Geschäftstätigkeit und der Neuausrichtung der Marenave Schiffahrts AG im maritimen Bereich. Dies deckte sich mit dem strategischen Ansatz der Ernst Russ Gruppe und bot Potential, eine erfolgreiche Partnerschaft einzugehen. Nach Übernahme eines größeren Aktienpaketes im Januar 2018 hielt die Deutsche Balaton AG insgesamt 21,34 % aller Aktien. Die unterschiedlichen Auffassungen der beiden Großaktionäre, Ernst Russ Gruppe und Deutsche Balaton AG, bezüglich des Geschäftsmodells und der strategischen Neuausrichtung der Marenave Schiffahrts AG, erschwerten eine für die Gesellschaft notwendige konstruktive und zielgerichtete Umsetzung. Vor diesem Hintergrund hat die Ernst Russ Gruppe sich bewusst für einen Ausstieg aus der Marenave Schiffahrts AG entschieden und es wurde ein für alle Parteien zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. Die Ernst Russ Gruppe wird ihre Strategie konsequent weiter verfolgen und erfolgsversprechende Alternativen mit strategischen Partnerschaften im Bereich Schiff forcieren. Über die Details der Transaktionen haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Kontakt: Ernst Russ AG Alan Alvarez Investor Relations Tel. +49 40 88 88 1 1800 E-Mail: ir@ernst-russ.de 20.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ernst Russ AG Burchardstraße 8 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 88881-0 Fax: +49 (0)40 88881-199 E-Mail: ir@ernst-russ.de Internet: www.ernst-russ.de ISIN: DE000A161077 WKN: A16107 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 666173 20.03.2018

ISIN DE000A161077

AXC0151 2018-03-20/12:48