Der Social-Media-Konzern Facebook soll in 2016 mit Kundendaten fahrlässig umgegangen sein - offenbar wurden Daten von 50 Millionen Nutzern missbraucht. Kurs nach bekanntwerden des Vorfalls rutschte das Papier zu Beginn dieser Woche massiv ab.

Facebook wurde durch eine weitere Datenaffäre zu Beginn dieser Woche durchgeschüttelt. Dabei ist das Unternehmen ins Visier von Ermittlungen geraten, nachdem die britische Firma Cambridge Analytica Daten von Millionen Facebook-Nutzern unerlaubt für Wahlwerbung genutzt haben soll. Hierbei sollen Informationen dann im Zuge der US-Präsidentschaftswahl gezielt eingesetzt worden sein. US-Senatoren und EU-Abgeordnete erlangen Aufklärung.

Facebook-Aktien verloren daraufhin am ersten Handelstag dieser Woche massiv an Wert und rutschten sogleich in der Spitze um gut 8 Prozent in die Verlustzone! In wieweit das nun Konsequenzen nach sich zieht, muss erst noch abgewartet werden. Auffällig ist aber die Reaktion von den anderen Datenkraken wie Alphabet und Twitter, diese Aktien zeigten sich ebenfalls recht schwach und gaben am Montag merklich nach. Weitere Abgaben könnten womöglich noch bevorstehen und machen eine Short-Positionierung durchaus sinnvoll.

Short-Chance:

Noch kann sich das Wertpapier von Facebook an wichtige Unterstützungsmarken aus 2018 klammern, den EMA 200 und die jüngsten Jahrestiefs bei 167,18 US-Dollar. Rutscht die Aktie aber darunter ab, so könnte eine größere Verkaufswelle losgehen und Facebook weiter unter Abgabedruck setzen. Abgaben sogar auf 155,00 US-Dollar wären hierbei zu nennen. Eine passende Verlustbegrenzung sollte zunächst nicht tiefer als das Niveau von 182,00 US-Dollar angesetzt werden. Über eine Investition in entsprechende Short-Positionen auf Facebook können kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einer weiter fallenden Facebook-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Dreht die Facebook-Aktie und vollzieht einen deutlichen Anstieg über das Niveau von mindestens 181,00 US-Dollar könnte zunächst eine Zwischenerholung bis zum Widerstand von 185,00 US-Dollar starten. Aber erst oberhalb der zuletzt aufgestellten Jahreshochs von 195,32 US-Dollar dürfte sich das angeschlagene Chartbild wieder merklich entspannen. ________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 168,70 US-Dollar

Kursziel: 167,18 / 160,00 / 155,00 US-Dollar

Stop: > 182,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3,30 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Facebook Inc.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 172,56 US-Dollar; 12:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

