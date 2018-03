Advanced Blockchain AG: Advanced Blockchain AG und DMG MORI kooperieren bei Digitalisierungslösungen für Industrie 4.0 im Maschinenbau DGAP-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kooperation Advanced Blockchain AG: Advanced Blockchain AG und DMG MORI kooperieren bei Digitalisierungslösungen für Industrie 4.0 im Maschinenbau 20.03.2018 / 13:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Advanced Blockchain AG und DMG MORI kooperieren bei Digitalisierungslösungen für Industrie 4.0 im Maschinenbau Die Advanced Blockchain AG (ISIN DE000A0M93V6) und DMG MORI haben heute eine Kooperation beschlossen, um die Entwicklung innovativer Digitalisierungslösungen zu beschleunigen. Ziel ihrer Technologie-Partnerschaft ist es, die Distributed Ledger Technologie (DLT) in der Industrie 4.0 zur Anwendung zu bringen. Die Kooperation ist offen für weitere Partner. Ein erstes Pilotprojekt auf diesem Gebiet wurde bereits initiiert und wird im laufenden Geschäftsjahr für die Advanced Blockchain AG umsatz- und ertragswirksam sein. Der Maschinenbau eignet sich gut für die industrielle Anwendung der DLT, da diese insbesondere Probleme in den Bereichen Dokumentation, Zertifizierung und Leasing lösen kann. Über DMG MORI: Die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT ist ein weltweit führender Hersteller von Werkzeugmaschinen mit einem Umsatz von über 2,3 MRD EUR und über 7.000 Mitarbeitern. Gemeinsam mit der DMG MORI COMPANY LIMITED erzielte die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT als "Global One Company" einen Umsatz von über 3 MRD EUR. 20.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Invalidenstraße 112 10115 Berlin Deutschland Telefon: 030403669510 Fax: 030403669511 E-Mail: info@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com ISIN: DE000A0M93V6 WKN: A0M93V Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 666157 20.03.2018 CET/CEST

