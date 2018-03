An Bechtle führt kein Weg vorbei

Beim IT-Dienstleister Bechtle (WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703) lief es auch im Geschäftsjahr 2017 rund. Umsatz und Ergebnis wurden deutlich gesteigert. Die Aussichten können sich ebenfalls mehr als sehen lassen. Trotzdem kam die im TecDAX gelistete Bechtle-Aktie im bisherigen Jahresverlauf nicht in Schwung. Am Dienstag änderte sich dies.

Für die Bechtle-Aktie ging es zeitweise um rund 3,5 Prozent in die Höhe. Unter anderem, weil sich die Analysten bei der Deutschen Bank dazu entschlossen hatten, das Kursziel für das Papier des IT-Dienstleisters von 47,50 auf 60,00 Euro nach oben zu schrauben. Während man auf Analystenseite weiterhin von den Wachstumsaussichten von Bechtle überzeugt ist, wird derzeit die Entwicklung der Barmittel ein wenig kritisch beäugt. Daher bleibt es beim "Hold"-Rating.

Quelle: de.4.traders.com

Bechtle hatte am Freitag starke Zahlen für 2017 gemeldet. Dies waren jedoch nicht die einzigen Neuigkeiten. Die deutsche Landesgesellschaft des amerikanischen IT-Konzerns IBM will laut einem Pressebericht Teile der Service-Sparte IBM Global Technology Services (GTS) an Bechtle verkaufen. Dies dürfte für einen weiteren Wachstumsschub sorgen.

