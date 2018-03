Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Jena - 20.03.2018 (pta032/20.03.2018/13:50) - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat am heutigern Tag sämtliche neue Aktien aus der am 9. März 2018 beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an institutionelle Anleger platziert. Bei der Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wurden insgesamt 1.520.000 neue Aktien zum Preis von je EUR 1,50 ausgegeben. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 gewinnbezugsberechtigt. Der Bruttoemissionserlös beträgt 2,28 Millionen Euro.



Mit der Kapitalerhöhung stärkt die DEWB ihre Eigenkapital- und Liquiditätsbasis für die strategische Neuausrichtung, die mit ihrem Beteiligungsfokus künftig auf Geschäftsmodelle und Technologien zur Digitalisierung des Asset Management zielt. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung entsprechender Akquisitionen verwendet werden.



Das Grundkapital wird folglich um EUR 1.520.000 gegen Bareinlage durch Ausgabe von 1.520.000 Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie auf EUR 16.750.000,00 erhöht.



