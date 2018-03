Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-20 / 14:00 Umständliche Papierschlachten gehören bei den E.ON Regionalversorgern Avacon, Bayernwerk, E.DIS und Hansewerk längst der Vergangenheit an: Fast 60 Prozent der neuen Erzeugungsanlagen, die ans Netz angeschlossen werden, sind im letzten Jahr digital angemeldet worden. Kunden wie Installateure können seit einem Jahr beispielsweise den Prozess von der Anmeldung bis zur Inbetriebnahme einer neuen Photovoltaikanlage schnell, einfach und papierlos abwickeln. Seit dem Startschuss für die Online-Portale konnten so bereits insgesamt rund 24.000 Vorgänge in Deutschland digital bearbeitet werden. Der darüber eingereichte Antrag wird an einen eingetragenen Installateur weitergeleitet, der diesen dann ausführt. Weit mehr als 14.000 Installateure in den Netzgebieten der Regionalversorger haben sich bereits als anerkannte und zertifizierte Dienstleister in die Online-Portale eintragen lassen. Neben der Inbetriebsetzung von Anlagen können Installateure auch das Setzen und Wechseln von Zählern online veranlassen. Hinterlegte Ausfüllhilfen und eine einfache Übernahme von Kundendaten helfen ihnen ebenso wie das nützliche Zwischenspeichern von Aufträgen und eine umfassende Statusübersicht über ihre Kundenaufträge. Neben einer schnelleren Auftragsabwicklung versprechen die Online-Portale eine hohe Nutzerfreundlichkeit und ständige Erreichbarkeit. Kunden und Installateure registrieren sich für die Anmeldung und Inbetriebsetzung von Netzanschlüssen und Erzeugungsanlagen auf den jeweiligen Websites der Unternehmen. www.avacon.de [1] www.bayernwerk.de [2] www.e-dis.de [3] www.hansewerk.de [4] Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: E.ON SE Schlagwort(e): Energie 2018-03-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: E.ON SE Brüsseler Platz 1 45131 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)201-184 00 E-Mail: info@eon.com Internet: www.eon.com ISIN: DE000ENAG999 WKN: ENAG99 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 665959 2018-03-20 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=78ce6f1343bcf800bd9144b850523ffa&application_id=665959&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=dc088a80e50ac1886c61dd976da08c4c&application_id=665959&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f22df806980f35d9940a34768e7bb7b6&application_id=665959&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=68c325dcccb6525d0a08f23fabc362af&application_id=665959&site_id=vwd&application_name=news

